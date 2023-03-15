رئاسة الحرمين تعلن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي رمضان بالحرم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى من اليوم الأول الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والليلة الثالثة في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.
وفي الليلة الرابعة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وفي الليلة الخامسة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.
وفي الليلة السادسة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة السابعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وفي الليلة الثامنة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة التاسعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.
وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة العاشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الحادية عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثانية عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثالثة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. الليلة الرابعة عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الخامسة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة السادسة عشرة وفي التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة السابعة عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثامنة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة التاسعة عشرة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وفي الليلة العشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.
وفي الليلة الواحدة والعشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثانية والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة الثالثة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.
وفي الليلة الرابعة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الخامسة والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة السادسة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة . وفي الليلة السابعة والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثامنة والعشرين التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة التاسعة والعشرين سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الثلاثين سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة الحادي والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثانية والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة الثالثة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وفي الليلة الرابعة والعشرين الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي ليلة الخامسة والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة السادسة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة السابعة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثامنة والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي ليلة التاسعة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة، وفي الليلة الثلاثين الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.