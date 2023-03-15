رئاسة الحرمين تعلن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي رمضان بالحرم

وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة العاشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الحادية عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثانية عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثالثة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. الليلة الرابعة عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الخامسة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة السادسة عشرة وفي التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة السابعة عشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثامنة عشرة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة التاسعة عشرة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.