تثمينًا لجهودها التنموية.. "الرئيس الكيني" يُكَرّم مكتب الندوة العالمية بميدالية الاستحقاق الوطني

كرّم رئيس جمهورية كينيا "وليام روتو"، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي إرشاد عبده إبراهيم، بمنحه ميدالية الاستحقاق الوطني، تثمينًا لجهود الندوة التنموية وامتيازها في مجال التعليم وخدمة المجتمع.
جاء التكريم في مناسبة عيد الأبطال الوطنيين بولاية كوالي؛ حيث كرّمت فيه 142 شخصية مؤثرة في الحياة العامة الكينية.
وبدوره أوضح مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا إرشاد عبده إبراهيم، أن هذا التكريم يعود الفضل فيه إلى الله ثم للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وجهودها الإنسانية المتواصلة، ودعمها السخي لكل المشروعات التي تقدّمها الندوة لشعوب العالم ومن بينهم الشعب الكيني.