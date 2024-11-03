تثمينًا لجهودها التنموية.. "الرئيس الكيني" يُكَرّم مكتب الندوة العالمية بميدالية الاستحقاق الوطني

وبدوره أوضح مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا إرشاد عبده إبراهيم، أن هذا التكريم يعود الفضل فيه إلى الله ثم للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وجهودها الإنسانية المتواصلة، ودعمها السخي لكل المشروعات التي تقدّمها الندوة لشعوب العالم ومن بينهم الشعب الكيني.