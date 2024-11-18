تتويجًا لأعمال خيرية وإنجازات تنموية.. "الراجحي" يدشن جائزة "الجميح لتعزيز القيم"

وأوضح "الراجحي" أن هذه المبادرة تأتي تتويجًا لأعمال الخير الكثيرة التي تقدمها المؤسسة في إطار التنمية الوطنية للقطاع، إذ شهد العام إنجازات تنموية للمؤسسة كان من ضمنها إيجاد 11 نظامًا تقنيًا يعزز نموذج العمل الابتكاري في المؤسسة، بما يحقق مستهدفاتها، واستيفاء حاجات المستفيدين من خدماتها، مؤكدًا أن للمؤسسة منجزات متعددة، غطت ما يقارب كافة مناطق المملكة، في 35 مدينة ومحافظة، تجاوزت 123 مشروعًا تنمويًا، وأكثر من 100 جهة مدعومة، ليصل عدد المستفيدين من هذه البرامج ما يزيد على 567 ألف مستفيد في مختلف الاحتياجات التنموية.