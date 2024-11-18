تتويجًا لأعمال خيرية وإنجازات تنموية.. "الراجحي" يدشن جائزة "الجميح لتعزيز القيم"

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، جائزة محمد عبدالعزيز الجميح لتعزيز القيم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الجريس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد الجميح الأهلية حمد الجميح، ونائب رئيس مجلس الأمناء إبراهيم الجميح.
وأوضح "الراجحي" أن هذه المبادرة تأتي تتويجًا لأعمال الخير الكثيرة التي تقدمها المؤسسة في إطار التنمية الوطنية للقطاع، إذ شهد العام إنجازات تنموية للمؤسسة كان من ضمنها إيجاد 11 نظامًا تقنيًا يعزز نموذج العمل الابتكاري في المؤسسة، بما يحقق مستهدفاتها، واستيفاء حاجات المستفيدين من خدماتها، مؤكدًا أن للمؤسسة منجزات متعددة، غطت ما يقارب كافة مناطق المملكة، في 35 مدينة ومحافظة، تجاوزت 123 مشروعًا تنمويًا، وأكثر من 100 جهة مدعومة، ليصل عدد المستفيدين من هذه البرامج ما يزيد على 567 ألف مستفيد في مختلف الاحتياجات التنموية.
يُذكر أن جائزة محمد عبدالعزيز الجميح لتعزيز القيم، تُعنى بتكريم المبادرات والمشاريع التنموية وتكوين الشراكات لتنمية القطاع غير الربحي، بدءًا من الأفراد والأسر، وصولًا إلى الكيانات والمنظمات داخل المملكة.