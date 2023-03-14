إنقاذ طفل من نزيف حاد بالمخ في مستشفى الرس

أجرى فريق طبي مختص بجراحة المخ والأعصاب في منطقة القصيم، عملية جراحية لطفل سقط على رأسه من ارتفاع متر، استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.
وأفاد تجمع القصيم الصحي أن أطباء المخ والأعصاب في مستشفى الرس استقبلوا حالة لطفل يبلغ من العمر سنتين في حالة غيبوبة، مما استدعى على الفور إجراء الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية التي أكدت وجود نزيف حاد وخطير في المخ إثر ارتطام الرأس في الأرض.
وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه نسق فوراً مع قسم التخدير والعمليات والعناية المركزة لنقل الطفل من الطوارئ إلى غرفة العمليات، وأجريت له عملية جراحية عاجلة، حيث كانت حالة الطفل حرجة جداً أثناء العملية بسبب شدة النزيف، حيث فتحت الجمجمة وفُرغت من النزيف، ثم أُعيد عظام الجمجمة لمكانها الطبيعي.
وتم نقل الطفل بعد نجاح العلمية لقسم العناية المركزة لمدة يوم واحد، ومن ثم إحالته لقسم التنويم لمدة يومين، ليغادر بعدها المستشفى سليماً معافى بحالة صحية طبيعية ومستقرة.
يذكر أن مستشفى الرس أجرى خلال العام الماضي 2022م 4998 عملية جراحية.
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