إنقاذ طفل من نزيف حاد بالمخ في مستشفى الرس

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه نسق فوراً مع قسم التخدير والعمليات والعناية المركزة لنقل الطفل من الطوارئ إلى غرفة العمليات، وأجريت له عملية جراحية عاجلة، حيث كانت حالة الطفل حرجة جداً أثناء العملية بسبب شدة النزيف، حيث فتحت الجمجمة وفُرغت من النزيف، ثم أُعيد عظام الجمجمة لمكانها الطبيعي.