"الحمود" يوضح لـ"سبق" شروط ومواصفات ومواقيت الأضحية

وواصل قائلاً: "كذا العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، والهزال المزيل للمخ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم، حين سُئل ماذا يتقي من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: "أربعًا: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى". وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي" وذكر نحوه.