رئيس المجلس التنسيقي لـ"متحد": على شركات حجاج الداخل الالتزام بجداول "الحج" للتفويج

أكد رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أن المجلس التنسيقي "متحد" هو حلقة الوصل بين وزارة الحج والعمرة ومنشآت حجاج الداخل ويتبنّى العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الوزارة، كما يتبنّى العديد من الأنشطة من أجل متابعة وتجويد الخدمات، وتوعية ضيوف الرحمن.
وقال "الجهني": "من أولى اهتمامات المجلس تحقيق أهداف رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، ونعمل على تعزيز الحوكمة لدى منشآت حجاج الداخل واستدامتها وتجويد الخدمات وتحقيق معايير الجودة".
وأشار إلى أن الموارد البشرية العاملة في المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل ذات خبرة عالية وخلفية علمية عميقة؛ لقيادة صناعة الضيافة والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لأهداف المجلس والتنسيق الفعال بين منشآت حجاج الداخل، وفق دراسات وأبحاث ميدانية؛ لتوظيف الإبداع والابتكار وتحقيق جودة الأعمال والتميز المؤسسي وحصولها على الآيزو.
ولفت "الجهني" إلى أن "متحد" يقوم على توعية الحاج من خلال البرامج التثقيفية منذ وصوله حتى تأدية النسك، متمنيًا من جميع الشركات الالتزام بجداول ومواعيد التفويج التي وضعتها وزارة الحج والعمرة.