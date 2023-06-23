رئيس المجلس التنسيقي لـ"متحد": على شركات حجاج الداخل الالتزام بجداول "الحج" للتفويج

أكد رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أن المجلس التنسيقي "متحد" هو حلقة الوصل بين وزارة الحج والعمرة ومنشآت حجاج الداخل ويتبنّى العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الوزارة، كما يتبنّى العديد من الأنشطة من أجل متابعة وتجويد الخدمات، وتوعية ضيوف الرحمن.