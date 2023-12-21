بعد واقعة خطأ التحاليل.. "القشقري" يطالب بنظام صارم لتقييم ورقابة المختبرات الأهليَّة للتحاليل الطبيَّة

وفي مقاله "أخطاء المختبرات..!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "يحكي لي مواطنٌ أنَّه أجرى تحاليل طبيَّة في أحد المختبرات الصَّغيرة، التي أصبحت المستوصفات الأهليَّة تُوفِّرها لخدمة مرضاها في أحيائهم السكنيَّة، ووجد نتائج بعض قِيَمِ دمه مرتفعةً كثيرًا على غير العادة؛ الأمر الذي جعلَ طبيبه يصف له أدويةً كثيرةً، فارتاب في الأمر، وتوجَّه لمختبر أكبر وأكثر خبرةً "Verified"، فوجد نفس القِيَم، وفي نفس اليوم طبيعيَّة جدًّا، وأكَّد له المختبر الثَّاني صحَّة تحاليله، وأنَّه ربَّما كان المختبر الأوَّل لم يُجرِ مُعايرةً للأجهزة "Calibration"، أو يفتقد فنِّيوه وفنِّياته للخبرة اللازمة، وهكذا أنقذ المواطن نفسه من أخطاء طبيَّة محتملة، قد تنتج عن وصفات طبيَّة كيماويَّة لا لزوم لها، ومخاوف نفسيَّة لا أساس لها، وقرَّر عدم التَّعامل مع المختبر الأوَّل بعد ذلك أبدًا، وإشعار إدارته بتفاصيل الخطأ!".