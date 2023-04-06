مفروشات المطلق.. الداعم الأوّل للمصمِّمين الناشئين

"جَدِّد.. غَيِّر.. تَمَيَّز".. بهذه القاعدة رسمت شركة "المطلق"، مجموعة 2023 المميزة من "المفروشات والأثاث"، بتصاميم عصرية، وبأيدٍ وطنية.
وتعدُّ شركة "مفروشات المطلق" صاحبة الاسم الرائد في عالم صناعة الأثاث والمفروشات، الداعمَ الأول للمصمّمين السعوديين الناشئين؛ حيث أطلقت "مسابقة المصممين الداخليين" في معرضها، في طريق الملك عبد الله، بالرياض؛ وذلك لتنمية ابتكاراتهم ومهاراتهم في تلبية رغبات أصحاب الذوق الرفيع ممن يبحثون عن منتجات كلاسيكية وعصرية متميزة، بأشكال وتصاميم جمالية.
وشهدت أولى أسماء المسابقة كلّ من: المهندسة لين السبهان؛ والمهندسة الهنوف، التي انطلقت الأسبوع الماضي بحضور عدد من المهتمين والإعلاميين، ومن المقرَّر أن تشهد المسابقة منافسةً أسبوعية لاختيار أفضل المصممين السعوديين.
"مفروشات المطلق" واحدة من الشركات المتميزة في مجال المفروشات وتنفيذ التصميم والديكور، وقد حرصت الشركة، التي تنافس في السوق السعودي كمؤسسة لاستقطاب الكوادر الإدارية والفنية من المهندسين والمصممين؛ على خلق بيئة مثالية لتقديم تصميمات وأثاث عصري متميز من حيث الجودة والقيمة.
وتماشيًا مع التطوّر الحالي في مجال الديكورات والأثاث؛ تُمَكِّنُكَ شركة "مفروشات المطلق" من التجوُّل في عالم الأثاث والمفروشات، من خلال موقعها الإلكتروني، واختيار احتياجات فرش وتجهيز منزلك أو شركتك، بتمويل يصل حتى 60 ألف ريال، مع "برنامج التسديد المرن"، يصل حتى 36 شهرًا.
يُذكر أن شركة المطلق للمفروشات تأسّست منذ أكثر من 6 عقود، وَبَنَت لنفسها اسمًا قويًّا في عالم المفروشات خلال فترة وجيزة؛ وذلك بفضل منتجاتها العالمية المتميزة، ذات الجودة العالية، التي يتم استيرادها أو تصنيعها في مصانعها.
ويمثل الشبابُ السعودي العمودَ الفقري في جميع مراحل أعمال الشركة، سواء في صالات العرض، أو المبيعات، أو الصناعة، وقد أثبتوا قدرتهم وتميزهم.