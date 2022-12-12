من الجو.. لوحات خلابة لـ"بحيرة في حضن النفود".. لا للمركبات وإليك طريقها

ويعد موقع مدينة ثرمداء مميزاً لوقوعها بين رمال نفود "الرغام" الذهبية من جهة الشرق، والمرتفعات الجبلية من جهة الغرب التي تنحدر منها أودية النخيل ووادي الصنع ووادي الجمل، ووادي الكليبية، وتصب في قاع ثرمداء.