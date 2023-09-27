رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل سفير المملكة ويؤكد تقديم كل الدعم له في عمله

استقبل رئيس وزراء دولة فلسطين محمد إشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري.
ورحّب رئيس الوزراء الفلسطيني، بالسفير السديري في فلسطين، مؤكداً تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لعمله، بما يصب في تطوير العلاقات بين البلدين.
بدوره، أكد "السديري"، مواقف المملكة الداعمة والمؤيدة لفلسطين في المحافل الدولية كافة، مشدداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.