رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل سفير المملكة ويؤكد تقديم كل الدعم له في عمله

‬استقبل رئيس وزراء دولة فلسطين محمد إشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري.