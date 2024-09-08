نجاحات بارزة لحرس الحدود والأفواج الأمنية في ضبط عدة عمليات لتهريب المخدرات بالمملكة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (320) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بالمنطقة على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا لتهريبهما (59,998) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
في السياق أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بالمنطقة تهريب (165) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
إلى ذلك قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (39,5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(19960) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.