محافظ جدة يشارك 1500 من الأيتام وأسرهم حفل الإفطار الرمضاني

وكفلت الجمعية أكثر من 14 ألف يتيم لدى أسرهم، كما احتضنت أكثر من 1100 يتيم ويتيمة في دور الضيافة التابعة لها، حيث تعمل على دمجهم في المنظومة المجتمعية، وتمكينهم من خلال دعم قدراتهم ومواهبهم ومساعدتهم على بناء مستقبلهم بتوفير فرص التعليم العالي لهم وتيسير حصولهم على الوظائف، بما يتواكب مع رؤية الجمعية في تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام.