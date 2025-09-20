"مايسترو" تحتفي باليوم الوطني على أنغام الفنون التراثية

أطلقت سلسلة مطاعم مايسترو بيتزا، عملاً فنياً مبتكراً ، بمناسبة اليوم الوطني الـ95، تحت عنوان "فيك انتغنّا"، تضمن فيديو موسيقي لأشهر الفنون السعودية التراثية مثل "القزوعي، الرفيحي، الزير، السامري النسائي، وسامري وادي الدواسر" وذلك في تناغم مع الرقصات الشعبية التي تعكس روح التراث وتعدد ألوانه.
ويهدف المشروع إلى إبراز ثراء الفنون الشعبية السعودية من خلال قالب عصري يجمع بين الموسيقى والهوية، مؤكداً على دور مايسترو في تقديم مبادرات إبداعية تتجاوز الحدود التقليدية، وتضيف لمسة جديدة للمشهد الفني الوطني.
كما أعلنت مايسترو بيتزا عن عرض خاص بهذه المناسبة يتضمن: 3 بيتزا كبيرة، ودونات "سينبوو"، و"ودجيز"، ليمنح عملاءه تجربة متكاملة تجمع بين الطابع الفني والاحتفال الوطني.