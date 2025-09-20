"مايسترو" تحتفي باليوم الوطني على أنغام الفنون التراثية

أطلقت سلسلة مطاعم مايسترو بيتزا، عملاً فنياً مبتكراً ، بمناسبة اليوم الوطني الـ95، تحت عنوان "فيك انتغنّا"، تضمن فيديو موسيقي لأشهر الفنون السعودية التراثية مثل "القزوعي، الرفيحي، الزير، السامري النسائي، وسامري وادي الدواسر" وذلك في تناغم مع الرقصات الشعبية التي تعكس روح التراث وتعدد ألوانه.