وزير الإعلام يدشن مبادرتين إعلاميتين "بودكاست" و"مجلة" المسؤولية الاجتماعية ضمن فعاليات الملتقى

وأكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود السبيعي أن الجمعية حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون وتقوية العلاقات مع الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية وتفعيل دور الإعلام بوسائله المختلفة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذا البودكاست الذي يعد أول بودكاست متخصص في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة سوف يتم من خلاله استضافة نخبة مميزة من القيادات والأكاديميين والمختصين في مجالي الإعلام والمسؤولية الاجتماعية بداية بضيوف الملتقى وإجراء حوارات شيقة وماتعة معهم.