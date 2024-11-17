وزير الإعلام يدشن مبادرتين إعلاميتين "بودكاست" و"مجلة" المسؤولية الاجتماعية ضمن فعاليات الملتقى

يدشن وزير الإعلام سلمان الدوسري أول بودكاست المسؤولية الاجتماعية الذي تطلقه جمعية المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مجموعة MBC وكذلك أول مجلة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية تكون منبراً ثقافياً تنويرياً يكتب فيها متخصصون وتتناول كافة قضايا المسؤولية الاجتماعية في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والقطاع الثالث غير الربحي وذلك ضمن فعاليات ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني تحت شعار (الإعلام واقع ومسؤولية) يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في وكالة الأنباء السعودية (واس) بالرياض.
وأكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود السبيعي أن الجمعية حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون وتقوية العلاقات مع الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية وتفعيل دور الإعلام بوسائله المختلفة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذا البودكاست الذي يعد أول بودكاست متخصص في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة سوف يتم من خلاله استضافة نخبة مميزة من القيادات والأكاديميين والمختصين في مجالي الإعلام والمسؤولية الاجتماعية بداية بضيوف الملتقى وإجراء حوارات شيقة وماتعة معهم.
وأوضح السبيعي أن بنود الاتفاقية بين الجمعية ومجموعة إم بي سي تنص على إنتاج مجموعة من الحلقات بشكل كامل في استديوهات مجموعة إم بي سي - مدة كل حلقة من 60 إلى 90 دقيقة، وتمنى السبيعي في ختام تصريحه التوفيق في هاتين المبادرتين الهامتين لتحقق أهدافها المنشودة.