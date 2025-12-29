أمير منطقة الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي التاسع بجمعية إنسان

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان «وعد يمتد ليبني الغد»، عكس أثر مبادرة الزواج الجماعي، وكيف يتحول العطاء إلى مسؤولية ممتدة نحو المستقبل. من جانبه، نوّه الأستاذ عبد العزيز العنزي، الرئيس التنفيذي لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، بما تحققه جمعية إنسان من إنجازات نوعية، بدعم وتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، حيث قاد مسيرة تطويرية نقلت الأيتام من دائرة الاحتياج إلى آفاق التمكين والإنتاج، عبر منظومة متكاملة من البرامج في مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والتنمية الأسرية. وبيّن أن دعم الأوقاف لمبادرة الزواج الجماعي يأتي امتدادًا لنهج الواقف ـ رحمه الله ـ الذي آمن بأن رعاية الأيتام في محطات حياتهم المفصلية استثمار إنساني عميق الأثر، يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر، مؤكدًا فخر الأوقاف بهذه الشراكة التي تمثل نموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الوقف والعمل الخيري.