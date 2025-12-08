لأول مرة تتخطى خمس ناقلات جوية عالمية حاجز الأرباح 65 مليار ريال في عام واحد .. تعرف عليها

يضمّ قطاع الطيران العالمي أكثر من 530 شركة طيران تجارية تنقل نحو 4.5 مليارات مسافر سنويًا، وبينما تتقدم شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية من حيث حجم الأساطيل، برزت ناقلات الشرق الأوسط خلال العقد الأخير كأكثر الشركات كفاءة وربحية، وفي مقدمتها طيران الإمارات والقطرية والتركية، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في خريطة النقل الجوي الدولية.