لأول مرة تتخطى خمس ناقلات جوية عالمية حاجز الأرباح 65 مليار ريال في عام واحد .. تعرف عليها

يضمّ قطاع الطيران العالمي أكثر من 530 شركة طيران تجارية تنقل نحو 4.5 مليارات مسافر سنويًا، وبينما تتقدم شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية من حيث حجم الأساطيل، برزت ناقلات الشرق الأوسط خلال العقد الأخير كأكثر الشركات كفاءة وربحية، وفي مقدمتها طيران الإمارات والقطرية والتركية، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في خريطة النقل الجوي الدولية.
وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة أكثر شركات الطيران ربحية في العالم خلال السنة المالية 2024/2025، محققة 5.8 مليارات دولار (21.75 مليار ريال)، في أعلى نتائج مالية بتاريخها، بينما بلغت أرباح «مجموعة الإمارات» كاملة 6.2 مليارات دولار (23.25 مليار ريال)، بإيرادات وصلت إلى 39.6 مليار دولار (148.5 مليار ريال)، منها 34.9 مليار دولار (130.9 مليار ريال) لعمليات الناقلة وحدها.
وجاءت «دلتا إيرلاينز» في المركز الثاني بأرباح صافية بلغت 3.46 مليارات دولار (12.97 مليار ريال)، فيما حلّت «يونايتد إيرلاينز» ثالثة بعد أن سجلت 3.15 مليارات دولار (11.81 مليار ريال)، مع إيرادات بلغت 57.1 مليار دولار (214 مليار ريال).
وفي أوروبا، حققت المجموعة الدولية للطيران (IAG) أرباحًا بلغت 3.1 مليارات دولار (11.62 مليار ريال)، ضمن إيرادات وصلت إلى 37 مليار دولار (138.75 مليار ريال). أما الخطوط الجوية التركية فجاءت خامسًا عالميًا بأرباح صافية بلغت 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، وإيرادات إجمالية بلغت 22.7 مليار دولار (85.1 مليار ريال).
وتكشف قراءة نتائج الشركات الخمس الكبرى أن الربحية العالمية لم تعد مرتبطة بحجم الأسطول أو عدد الوجهات، بل بكفاءة نموذج العمل واستدامة التشغيل. ورغم سيطرة الشركات الأمريكية على حركة السفر عالميًا، فإن طيران الإمارات، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، تصدرت الربحية بفارق واسع، ما يعكس نجاعة استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية.
وبلغ إجمالي الأرباح المجمّعة للشركات الخمس الأكثر ربحية في العالم 17.91 مليار دولار، ما يعادل نحو 67.16 مليار ريال سعودي، في مؤشر على عام ذهبي لقطاع الطيران الدولي واستعادة توازنه المالي بعد سنوات من التقلبات.