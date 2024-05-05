"التجارة": سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات سنتين وستة أشهر

وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر، إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستّر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.