مكة المكرمة الأعلى نموًّا في السجلات التجارية لقطاعي النقل البري للركاب والإقامة قصيرة المدى

تصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في المملكة نموًّا في السجلات التجارية، القائمة بقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي وقطاع الإقامة قصيرة المدى؛ وذلك وفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024، التي تناولت أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة في مختلف مناطق المملكة.
ونمت السجلات التجارية القائمة لقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي في المملكة بنسبة 31% نهاية الربع الثاني 2024؛ حيث بلغ إجماليها 8213 سجلًّا تجاريًّا مقارنة بـ6227 نهاية الربع الثاني من العام 2023م؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة ضمن أعلى المناطق بالقطاع بـ3176 سجلًّا تجاريًّا، تلتها منطقة الرياض بـ2523 سجلًّا تجاريًّا، والمنطقة الشرقية 1015 سجلًّا تجاريًّا، والمدينة المنورة 498 سجلًّا تجاريًّا، ومنطقة القصيم 224 سجلًّا تجاريًّا؛ فيما سجل قطاع الإقامة قصيرة المدى نموًّا بنسبة 22% خلال الفترة نفسها بإجمالي 22.453 سجلًّا تجاريًّا، مقارنة بـ18.398 سجلًّا تجاريًّا نهاية الربع الثاني 2023م.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق القطاع بـ8411 سجلًّا تجاريًّا، تلتها على التوالي كل من منطقة الرياض بـ5932 سجلًّا تجاريًّا، والمدينة المنورة 1979 سجلًّا تجاريًّا، والشرقية 1852 سجلًّا تجاريًّا، وعسير 1277 سجلًّا تجاريًّا.
ووفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024، حققت القطاعات الواعدة نموًّا في السجلات التجارية القائمة في مختلف مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة؛ حيث حلت منطقة مكة المكرمة في الترتيب الثاني كأعلى المناطق في قطاعات الخدمات اللوجستية بـ3.170 سجلًّا تجاريًّا قائمًا، و5.702 سجل تجاري قائم في الفنون والترفيه والتسلية، و1.789 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و1.692 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى تسجيلها 738 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في خدمات مناولة الحاويات، و473 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في خدمات الحوسبة السحابية، و279 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في قطاع صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية، و99 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في صناعة الألعاب الإلكترونية.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني في إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بعدد سجلات بلغت 10.325 سجلًّا تجاريًّا والتي تصدرتها منطقة الرياض بـ16.535 سجلًّا تجاريًّا؛ حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة 40.697 سجلًّا تجاريًّا قائمًا نهاية الربع الثاني من العام 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو 17.47% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت حينها 34.645 سجلًّا تجاريًّا.
يُذكر أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، هو أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعد المملكة ضمن أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية؛ فيما تشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030م، أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.