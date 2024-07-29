مكة المكرمة الأعلى نموًّا في السجلات التجارية لقطاعي النقل البري للركاب والإقامة قصيرة المدى

ووفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024، حققت القطاعات الواعدة نموًّا في السجلات التجارية القائمة في مختلف مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة؛ حيث حلت منطقة مكة المكرمة في الترتيب الثاني كأعلى المناطق في قطاعات الخدمات اللوجستية بـ3.170 سجلًّا تجاريًّا قائمًا، و5.702 سجل تجاري قائم في الفنون والترفيه والتسلية، و1.789 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و1.692 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى تسجيلها 738 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في خدمات مناولة الحاويات، و473 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في خدمات الحوسبة السحابية، و279 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في قطاع صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية، و99 سجلًّا تجاريًّا قائمًا في صناعة الألعاب الإلكترونية.