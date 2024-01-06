"الهشبول": مكتب إدارة المشاريع يُوفِّر منهجيات وعمليات قياسية

هل يُعد مكتب إدارة المشاريع ضروريًا؟ ليس كل الشركات بحاجة إلى مكتب إدارة المشاريع, إذا كنت لا تدير العديد من المشروعات، فإن مكتب إدارة المشاريع قد لا يوفر عائدًا كافيًا على الاستثمار. أو إذا كنت تدير العديد من المشروعات وكنت راضيًا عن أدائها، فلا حاجة إلى إعادة ابتكار العمل وإنشاء مكتب للمشروعات".