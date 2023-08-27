مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينجح في رسم الابتسامة على أربعينية بعد 22 عامًا من العقم

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، عبر فريق طبي متخصص في علاج أمراض العقم والمساعدة على الإنجاب، في تحقيق حلم سيدة في بداية العقد الرابع من العمر، بالحمل والإنجاب، بعد عقم دام 22 عامًا، ومراجعتها لعدد من المراكز والمستشفيات المتخصصة في رحلة علاجية طويلة دون جدوى؛ إذ كانت تحمل الزوجة وفي الأسابيع الأولى يحدث لها إجهاض دون معرفة سبب واضح لذلك، رغم تناولها العديد من الأدوية المتخصصة ومثبتات الحمل ومسيلات الدم وفقًا للوصفات العلاجية المعطاة لها.