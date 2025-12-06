النمر: علاج VERVE-102 قد يغيّر مستقبل الكوليسترول.. لكنه لا يزال بعيدًا عن الاعتماد

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الدواء الجيني الجديد لخفض الكوليسترول VERVE-102 يعمل من خلال تعديل الحمض النووي داخل نواة خلايا الكبد ويُعطى على هيئة جرعة واحدة فقط، ما قد يغيّر مستقبل علاج ارتفاع الكوليسترول في العالم، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن هذا العلاج ما زال تحت البحث العلمي، وأمامه "وقت طويل" قبل اعتماده للاستخدام.
وبيّن النمر أن النتائج الأولية للتجارب تبدو مبشّرة، إلا أن الدواء يواجه عقبتين خطيرتين في مساره البحثي؛ الأولى التهاب الكبد الذي ظهر في بعض التجارب المبكرة، والثانية احتمال تأثيره في الحمض النووي لخلايا أعضاء أخرى في الجسم، بما قد يرفع – نظريًا – خطر الإصابة بالسرطان مستقبلًا.
وأكد أن مثل هذه العلاجات التي تقوم على تعديل الجينات الوراثية تحتاج إلى متابعة علمية طويلة ودقيقة قبل الحديث عن استخدامها على نطاق واسع، مشددًا على ضرورة التعامل معها بأقصى درجات الحذر حتى تثبت مأمونيتها بشكل كامل.
وختم النمر بالتأكيد على أن "العبرة أن أي علاج يقوم على تعديل الجينات يجب التعامل معه بحذر شديد، وألّا يُنظر إلى النتائج المبكرة على أنها حاسمة قبل استكمال مراحل الأمان والاعتماد العلمي".