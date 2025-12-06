النمر: علاج VERVE-102 قد يغيّر مستقبل الكوليسترول.. لكنه لا يزال بعيدًا عن الاعتماد

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الدواء الجيني الجديد لخفض الكوليسترول VERVE-102 يعمل من خلال تعديل الحمض النووي داخل نواة خلايا الكبد ويُعطى على هيئة جرعة واحدة فقط، ما قد يغيّر مستقبل علاج ارتفاع الكوليسترول في العالم، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن هذا العلاج ما زال تحت البحث العلمي، وأمامه "وقت طويل" قبل اعتماده للاستخدام.