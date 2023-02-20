"إتقان العقارية" تطرح مزاد "مياسم" لـ 11 منتجاً عقارياً في 8 شعبان بالرياض

وفي التفاصيل، ستقام وقائع المزاد حضورياً في فندق هوليدي إن الرياض، يوم الثلاثاء، الثامن من شهر شعبان لعام 1444هـ، الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس لعام 2023 بعد صلاة العصر مباشرة، كما سيتم نقله عبر البث المباشر بمنصات إتقان العقارية، كما سيتم تلقي طلبات الاشتراك بالمزاد بدء من اليوم حتى بدء وقائعه.