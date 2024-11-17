أمير الشرقية يدشن عددًا من الخدمات الرقمية المتطورة ومشروع كاميرات المراقبة الذكية بالمنطقة الشرقية

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، مجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، كما أطلق سموه مشروع كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل أمين المنطقة الأستاذ نائل بن إبراهيم الحقيل، وعدد من قيادات الأمانة.
وتهدف الخدمات إلى تسهيل المعاملات وتوفير بيئة عمل مرنة ومبتكرة، وتشمل خدمة إنشاء المعاملات الإلكترونية الحكومية، التي تمكّن الجهات الحكومية من التواصل السلس والمباشر مع الأمانة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة، وخدمة الدفع الإلكتروني، التي تتيح إتمام دفع الفواتير المالية بأمان وسرعة، باستخدام مجموعة من وسائل الدفع الرقمية، إضافة إلى بوابة الدعم الفني، التي توفر مساعدة فورية على مدار الساعة للمستفيدين؛ مما يضمن استمرار الخدمات بسلاسة، وكذلك خدمة معين المساعد الرقمي، الذي يقدم لمنسوبي الأمانة إجابات فورية على مدار 24 ساعة عبر الواتساب حول الخدمات المختلفة.
وقدّم أمين المنطقة الشرقية لسموه عرضًا عن الخدمات الرقمية المتطورة ومشروع كاميرات المراقبة الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة في المنطقة الشرقية عبر شبكة من كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحسين الاستجابة السريعة للطوارئ وتوفير بيئة حضرية آمنة، كما يعزز المشروع حركة المرور من خلال تحليل سلوكيات قاطني المنطقة؛ مما يساعد على تحسين تدفق الحركة وتنظيمها بشكل فعال، إضافة إلى المساهمة في تحسين تجربة التنقل في المدينة من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في تحسين رحلات المدينة، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطوات أمانة الشرقية نحو بناء مدن ذكية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة".
وقال الجبير: "هذه المبادرات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية في التحول الرقمي؛ تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لبناء مدن ذكية وبيئة حضرية متطورة، توفر حياة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية؛ مشيرًا إلى أن الأمانة -ضمن استراتيجيتها- تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الأمانة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة والتحول الرقمي، وتوفير تجربة متميزة للمستفيدين، لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، لزيادة نسبة رضا المستفيدين من الخدمات البلدية؛ لافتًا إلى أن لدى الأمانة خططًا لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية؛ مما يعزز من سهولة الوصول وضمان تقديم تجربة رقمية متكاملة.
وأضاف: "تحرص الأمانة على تطوير منتجاتها وخدماتها في مجال التحول الرقمي، من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية؛ بهدف زيادة نسبة رضا الجمهور من المستفيدين عن الخدمات البلدية المقدمة".