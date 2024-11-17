أمير الشرقية يدشن عددًا من الخدمات الرقمية المتطورة ومشروع كاميرات المراقبة الذكية بالمنطقة الشرقية

وقدّم أمين المنطقة الشرقية لسموه عرضًا عن الخدمات الرقمية المتطورة ومشروع كاميرات المراقبة الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة في المنطقة الشرقية عبر شبكة من كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحسين الاستجابة السريعة للطوارئ وتوفير بيئة حضرية آمنة، كما يعزز المشروع حركة المرور من خلال تحليل سلوكيات قاطني المنطقة؛ مما يساعد على تحسين تدفق الحركة وتنظيمها بشكل فعال، إضافة إلى المساهمة في تحسين تجربة التنقل في المدينة من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في تحسين رحلات المدينة، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطوات أمانة الشرقية نحو بناء مدن ذكية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة".