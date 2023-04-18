"قرود البابون" تهاجم طفلة أثناء لعبها بـ"مطل قنا الغربي".. وشهامة مواطن تنقذها

شاءت العناية الإلهية أن تنفذ طفلة، لم تتجاوز العامين؛ إذ هاجمتها "قرود البابون" بـ"مطل قنا الغربي" إلا أن شهامة أحد المواطنين وفزعته لنجدتها حالا دون إصابتها بأذى -ولله الحمد-.
وكشفت والدة الطفلة المعنية لـ"سبق" أن مجموعة القرود حاولت مهاجمة الطفلة أثناء لعبها بجوارها بمطل مركز قنا "جبهان"؛ فهرع مواطن، كان يجلس وأسرته على مقربة منها؛ لإنقاذها قبل أن تصاب بمكروه، مثمنةً له ما قام به.
فيما طالب زوَّار المطل الذين يتوافدون من أرجاء المنطقة كافة عبر "سبق" الجهات المعنية بالتحرك للقضاء على تلك القرود والكلاب الضالة، التي تملأ أرجاء المكان، وتشكِّل خطرًا كبيرًا على سلامة المتنزهين الذين يفضلون قضاء أوقاتهم بالمتنزه الذي يطل على المركز من الاتجاهات كافة.
يُشار إلى أن مصادر أكدت لـ"سبق" أن سبب انتشار تلك القرود والكلاب ما يتركه المتنزهون من أطعمة ومخلفات، مشددة على عدم ترك تلك المخلفات، ورفعها من المكان، ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.