"قرود البابون" تهاجم طفلة أثناء لعبها بـ"مطل قنا الغربي".. وشهامة مواطن تنقذها

يُشار إلى أن مصادر أكدت لـ"سبق" أن سبب انتشار تلك القرود والكلاب ما يتركه المتنزهون من أطعمة ومخلفات، مشددة على عدم ترك تلك المخلفات، ورفعها من المكان، ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.