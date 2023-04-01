شاهد.. "شقائق النعمان" تشكل لوحات جمالية في صحراء "حزم الجلاميد" بعرعر

و"شقائق النعمان" عشب حولي ذو ساق رفيعة غضة منتصبة ومتفرعة، وأوراقه متفرعة، السفلى منها ذات أعناق والعليا منها مغمدة للساق، والأوراق رمحية الشكل حافتاها مفصصة أو تبدو كأنها مقطعة ومسننة، تظهر سويقة الزهرة من آباط الأوراق وهو طويل يحمل أولاً برعماً زهرياً، ثم لا يلبث أن يتحول إلى زهرة أحادية جميلة لها أربع بتلات وبقعة داكنة في الوسط.