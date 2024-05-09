8 ولادات جديدة لصغار المها العربي من الأنواع النادرة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

وتُعدُّ المحميةُ ثانيَ أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة "91,500" كم2، وتزخر بطبيعة خلّابة وتنوّع أحيائي فريد يشمل نحو 138 نوعًا من الكائنات الفطرية، وأكثر من 179 نوعًا نباتيًّا.