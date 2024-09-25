"السواحه" يجتمع مع قادة "Space X" لتوسيع آفاق الشراكة في استكشاف الفضاء

وخلال الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الفضاء وتطوير بنيته التحتية، جرى التطرق للتطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الفضاء، وجعل مستقبل البشرية أكثر تقدمًا وازدهارًا.