تعاون مثمر.. ما إسهامات مجلس التنسيق السعودي العراقي في الارتقاء بعلاقات البلدين؟

لا تتوانى المملكة عن دعم العراق في مختلف المجالات؛ انطلاقًا من التزامها بدعم أمنه واستقراره وتنميته؛ ليستعيد دوره العربي والإقليمي في حفظ التوازنات الأمنية للمنطقة، فالجوار الجغرافي للمملكة والعراق حيث تمتدّ الحدود بينهما إلى نحو 814 كيلومترًا، ومتانة العلاقات التاريخية بينهما تجعل من كل منهما عمقًا استراتيجيًّا للآخر، وقد امتدّت صور دعم المملكة للعراق إلى المجال الرياضي مثل غيره من المجالات، ومن ذلك مشاركة المملكة في رفع الحظر المفروض على ملاعب العراق منذ عام 2003 في استضافة المباريات، بسبب الظروف الأمنية.