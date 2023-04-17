نيويورك.. المملكة تقيم فعالية خاصة على هامش الدورة 56 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة

حضر الفعالية، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والمستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط الأستاذة منى بنت كامل شهاب، وممثلون عن الدول العربية، وأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، والممثلون الدائمون، ومندوبو البعثات الدائمة للدول العربية لدى الأمم المتحدة، وشركاء من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والإسكوا، وجامعة الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلين من منظمات المجتمع المدني.