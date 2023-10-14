فريق طبي معالج بمستشفى القنفذة العام ينجح في متابعة حمل سيدةٍ بعد إجهاض أربع مرات

نجح فريق طبي بمستشفى القنفذة العام في قسم النساء والولادة، في متابعة مريضة كانت تعاني من خمول في نشاط الغدة الدرقية وسكر الحمل في حملها السابق -والذي كان الرابع- لمرات متفاوتة؛ حيث لم يكتمل حملها الأول والثاني؛ إذ حدث إسقاط في الحمل الأول في شهره الخامس، والحمل الثاني في شهره الخامس كذلك.. وبعدها تمت ولادتان مبكرتان؛ ففي الحمل الثالث توفي الجنين في شهره السادس، وفي الحمل الرابع توفي الجنين في شهره السادس.