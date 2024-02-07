دون اشتراط الدعم.. "الوطنية للإسكان" تقدّم حزمة مشاريع مطوّرة لجميع الشرائح

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع منتدى مستقبل العقار 2024 من خلال إعلان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، حيث يمكن الآن لأي مواطن الشراء في جميع مشاريع الشركة سواءً لغرض التملك أو الاستثمار، وتتميز الوحدات السكنية بتنوعها ما بين فلل وتاون هاوس وشقق ضمن ضواحٍ ومجتمعات متكاملة تطوّرها الشركة، كما توفّر خيارات للشراء من خلال دفعات نقدية أو تمويل عقاري.