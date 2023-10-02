"داخل كل إنسان رسام".. دار نشر بريطانية بــ"كتاب الرياض" تُتيح لأي شخص رسم لوحة فنية احترافية

وعن كيفية ممارسة الرسم، قال "أبو الدهب": كل لوحة عبارة عن مخطط تصميمي مقسم إلى مناطق لونية، وكل منطقة لونية تحمل رقماً يرتبط بلون محدد لها، وتُرفق مع كل مخطط تصميمي مجموعة من الألوان الاحترافية تتوافق تماماً من حيث العدد والمواضع مع عدد المناطق اللونية، التي يشملها المخطط، وعند ممارسة الشخص لرسم اللوحة، يستخدم الفُرَش المرفقة مع المخطط التصميمي، ويختار المنطقة اللونية من خلال الرقم ثم يختار اللون المحدد لها، ويلونها، ويستمر في الرسم والتلوين حتى يُكمل المخطط التصميمي، فيُكمل اللوحة، ويحتفظ بها كعمل فني شخصي".