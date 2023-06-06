بعد أكثر من 50 عاماً من الانتظار.. أمنية ثمانينية مغربية تتحقق و"مبادرة طريق مكة" تسهّل إجراءاتها

في بداية حديثها قالت مازحة "لازلت في الخامسة والعشرين من العمر" ثم نهضت سريعاً مبينة أنها لاتزال تتمتع بالصحة وقادرة على أداء الحج، واستدركت بقولها "أبلغ من العمر 84 عاماً، ولم يسبق لي الحج، الحاجة كانت العائق الوحيد طوال عقود من العمر، ولكن أكرمني الله بابن، رزقه الله بوظيفة واستطاع جمع المبلغ، وتكفل لي بمصاريف الحج، ثم سعدت بانضمامي للمستفيدين من مبادرة طريق مكة التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج.