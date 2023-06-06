بعد أكثر من 50 عاماً من الانتظار.. أمنية ثمانينية مغربية تتحقق و"مبادرة طريق مكة" تسهّل إجراءاتها

أخيراً وبعد أكثر من 50 عاماً من الانتظار، تحققت أمنية الحاجة المغربية زاهية بوشتا البالغة من العمر 84 عاماً، بقدرتها على أداء مناسك الحج الأول عبر مبادرة طريق مكة.
"سبق" التقت بالحاجة في صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث عبرت عن سعادتها بتمكينها من أداء مناسك الحج، مع زوجها الذي يؤدي الحج لأول مرة كذلك.
في بداية حديثها قالت مازحة "لازلت في الخامسة والعشرين من العمر" ثم نهضت سريعاً مبينة أنها لاتزال تتمتع بالصحة وقادرة على أداء الحج، واستدركت بقولها "أبلغ من العمر 84 عاماً، ولم يسبق لي الحج، الحاجة كانت العائق الوحيد طوال عقود من العمر، ولكن أكرمني الله بابن، رزقه الله بوظيفة واستطاع جمع المبلغ، وتكفل لي بمصاريف الحج، ثم سعدت بانضمامي للمستفيدين من مبادرة طريق مكة التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج.
زاهية أشادت بالإجراءات وقالت: "هل تريدني أن أتحدث عن سهولة الإجراءات أم حسن الاستقبال والاهتمام، كل شيء كان جميلاً، إجراءات دخولنا للسعودية تم إكمالها في دقائق معدودة، صاحبها حفاوة واهتمام ورعاية".
واختتمت حديثها قائلة "نسأل الله أن يجزي حكومة السعودية خير الجزاء على هذه المبادرة والاهتمام بضيوف الرحمن، وأن ينصرهم على من يعاديهم ويكتب لهم الأجر".