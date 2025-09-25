الربيعة: الأزمات الإنسانية المصنوعة تكشف أن الدبلوماسية الإنسانية مفتاح الاستقرار

أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن العالم يشهد تحديات غير مسبوقة مثل: الصراعات، والنزوح، والهجرة الجماعية، وانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من أجزاء العالم، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى نزوح أكثر من (20) مليون شخص في السودان وغزة وحدهما، واستشهاد (60) ألف فلسطيني، وإصابة مئات الآلاف، إضافة إلى مقتل (300) عاملٍ إنساني.