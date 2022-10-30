حتى الخميس المقبل.. "فهد للبترول والمعادن" تنظم اليوم المفتوح للتوظيف

وتهدف الفعالية التي تستمر حتى الخميس المقبل إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.