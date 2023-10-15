تعليم تيماء يحفز الطلاب المتميزين بنشر أسمائهم على لوحات إعلانية

من جهته نشر حساب تعليم تيماء على حسابه منصة إكس صوراً للمبادرة التي جاءت لتعزيز قيمة الانضباط المدرسي، وتشجيع الطلاب في المحافظة على هذه القيمة التي تؤطر أداء الطالب في مدرسته ابتداء من حضوره إلى المدرسة وأدائه لمهامه اليومية، وأثر ذلك على تكوين سلوكه العام.