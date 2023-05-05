خطباء الجوامع يحذرون من خطر المخدرات.. ويؤكدون أهمية دور الأُسَر

توحّدت خطب الجمعة في مناطق المملكة، اليوم، للتحذير من خطر المخدرات ووجوب توعية النشء بخطر المخدرات بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيه أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكل الخطباء بعموم مناطق المملكة، اليوم، في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.
وتطرّق الخطباء خلال الخطبة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها، ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين، وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة (الشبو).
وأشاد الخطباء بجهود القيادة في مكافحة المخدرات بأنواعها، عبر تسخير كل الإمكانيات والقوى للقضاء على مهربيها ومروجيها قبل تنفيذ جرائمهم ضد المجتمع، كما أشادوا بدور رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن والشرفاء من المواطنين الذين يعملون على حماية المجتمع من آفة المخدرات بجميع أنواعها عبر جهود استثنائية في القبض على مروجيها.
وأكدوا وجوب التعاون مع رجال الأمن ومساندة الحملات الأمنية التي تسهم في حماية المجتمع من هذه الآفة والقضاء على مهربيها ومروجيها، داعين الجميع للتبليغ عن أي خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع، وأنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى.