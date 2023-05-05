خطباء الجوامع يحذرون من خطر المخدرات.. ويؤكدون أهمية دور الأُسَر

وأشاد الخطباء بجهود القيادة في مكافحة المخدرات بأنواعها، عبر تسخير كل الإمكانيات والقوى للقضاء على مهربيها ومروجيها قبل تنفيذ جرائمهم ضد المجتمع، كما أشادوا بدور رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن والشرفاء من المواطنين الذين يعملون على حماية المجتمع من آفة المخدرات بجميع أنواعها عبر جهود استثنائية في القبض على مروجيها.