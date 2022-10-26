380 رأسًا من الخيل الأصيلة في انطلاقة بطولة الإنتاج المحلي بـ"ملهم".. غدًا الخميس

وتضم البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة، كمزاد خاص باللوحات الفنية التي تُجسِّد الذوق والفن في رسم الخيل العربية، بمشاركة فنانين من السعودية والكويت والعراق. وينتقل جزء من ريع هذه اللوحات لجمعية إنسان الخيرية مساهمة في دعم الجمعية ونشاطاتها.. إضافة إلى مناطق خاصة بتلبية احتياجات الزوار، كمناطق تسوُّق، وأخرى خاصة بالأطعمة.