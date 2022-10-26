380 رأسًا من الخيل الأصيلة في انطلاقة بطولة الإنتاج المحلي بـ"ملهم".. غدًا الخميس

تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تبدأ منافسات 380 رأسًا من الخيل العربية الأصيلة المنتَجة محليًّا على ثماني بطولات رئيسية في بطولة الإنتاج المحلي لجَمال الخيل العربية الأصيلة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال منطقة الرياض.
وتُعدُّ هذه البطولة المقامة في نسختها الحادية عشرة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من أهم البطولات المحلية؛ لاهتمامها بالخيل التي وُلدت ونشأت بالسعودية، وجاءت استكمالاً لاهتمامات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بدعم قطاع الخيل العربية، ورياضة الفروسية بشكل عام.
وتضم البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة، كمزاد خاص باللوحات الفنية التي تُجسِّد الذوق والفن في رسم الخيل العربية، بمشاركة فنانين من السعودية والكويت والعراق. وينتقل جزء من ريع هذه اللوحات لجمعية إنسان الخيرية مساهمة في دعم الجمعية ونشاطاتها.. إضافة إلى مناطق خاصة بتلبية احتياجات الزوار، كمناطق تسوُّق، وأخرى خاصة بالأطعمة.