الصفيان: أمانة الأحساء أعادت الحياة للبيوت القديمة وحولتها إلى مقاهٍ نابضة بالروح

وقال الصفيان في مقال نشرته الزميلة اليوم: إن تجربة أمانة الأحساء لم تحافظ على الحجر فقط، بل على ذاكرة المكان وهوية أهله، فالمقاهي والمطاعم التي احتضنتها هذه البيوت تحولت إلى منصات ثقافية وسياحية تجذب الناس لتجلس على مقاعد خشبية تشرب القهوة وتتأمل سقفًا صنعته يد أجدادهم قبل مئات السنين.