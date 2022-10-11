معهد التربية الفكرية بمكة.. 32 عامًا في بناء الإنسان وتنمية المكان

ويقدم المعهد لطلابه العديد من المبادرات والمشاريع التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، كمشروع المنزل المصغر لتعليم وتدريب الطالب على المهارات الحياتية اليومية داخل المنزل، ومشروع الشارع المروري لتدريب الطلاب على السلامة المرورية، ومشروع بقالة المعهد للتكيف المعيشي؛ من خلال تدريب الطلاب على حسن التعامل مع النقود وعملية البيع والشراء، ومشروع صالة الطعام التعليمي والتدريبي والتأهيلي والمهني لمهارات الحياة اليومية في كيفية تعبئة وجبات الطعام وتطبيق الآداب الإسلامية أثناء تناولها، ومشروع الورش التدريبية كمعمل الطباعة والنجارة، والذي يحتوي على العديد من المهارات الحرفية التي تساعد الطالب على العمل بعد تخرجه، وكذلك مشروع الكافيه الذي ينمي في الطالب الثقة من خلال مهارات الضيافة والأصالة السعودية، ومشروع الحديقة الترفيهية للتدريبات السلوكية والأخلاقية حينما يكون الطالب برفقة أهله في المنتزهات والأماكن العامة، وهناك مشاريع ومبادرات أخرى تحت التنفيذ.