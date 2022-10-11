معهد التربية الفكرية بمكة.. 32 عامًا في بناء الإنسان وتنمية المكان

يعدّ معهد التربية الفكرية التابع لإدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذي تأسّس عام ١٤١٢هـ، من صفوة معاهد التربية الفكرية على مستوى المملكة، إن لم يكن على مستوى الوطن العربي؛ نتيجة لما يقدمه من خدمات مساندة مميزة لطلابه، وما ابتكره من مبادرات فريدة من نوعها على مستوى العالم في خدمة طلاب الإعاقة العقلية "تربية فكرية" ومتعدّدي العوق.
ويهدف المعهد إلى بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال تربية وتعليم وتأهيل طلاب التربية الفكرية، وتدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة، بغرض الوصول بهم إلى أفضل مستوى، وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع.
في حين يحظى طلاب المعهد بخدمات مساندة فريدة كبرامج العلاج الطبيعي، وبرامج علاج وتصحيح اضطرابات الكلام واللغة، وبرامج التوجيه والإرشاد، وبرامج تعديل السلوك.
ويقدم المعهد لطلابه العديد من المبادرات والمشاريع التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، كمشروع المنزل المصغر لتعليم وتدريب الطالب على المهارات الحياتية اليومية داخل المنزل، ومشروع الشارع المروري لتدريب الطلاب على السلامة المرورية، ومشروع بقالة المعهد للتكيف المعيشي؛ من خلال تدريب الطلاب على حسن التعامل مع النقود وعملية البيع والشراء، ومشروع صالة الطعام التعليمي والتدريبي والتأهيلي والمهني لمهارات الحياة اليومية في كيفية تعبئة وجبات الطعام وتطبيق الآداب الإسلامية أثناء تناولها، ومشروع الورش التدريبية كمعمل الطباعة والنجارة، والذي يحتوي على العديد من المهارات الحرفية التي تساعد الطالب على العمل بعد تخرجه، وكذلك مشروع الكافيه الذي ينمي في الطالب الثقة من خلال مهارات الضيافة والأصالة السعودية، ومشروع الحديقة الترفيهية للتدريبات السلوكية والأخلاقية حينما يكون الطالب برفقة أهله في المنتزهات والأماكن العامة، وهناك مشاريع ومبادرات أخرى تحت التنفيذ.
ويشارك طلاب المعهد في العديد من المشاركات المجتمعية، كالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية داخل المعهد وخارجه مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والمشاركة المجتمعية التثقيفية في اليوم العالمي للإعاقة والمشاركات الدولية.
وقال مدير المعهد فوزي بن علي الزهراني: إن عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد هذا العام "66" طالبًا، منهم "٤٢" طالبًا من طلاب الإعاقة العقلية "تربية فكرية"، و"٢٤" طالبًا من طلاب تعدد العوق، فيما تخرج منه منذ إنشائه أكثر من ٤٠٠ طالب.