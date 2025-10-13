مواطن يغرس 600 شجرة سدر في وادي قنا بإشراف فرع وزارة البيئة بعسير

في بادرة مميزة تعكس روح المسؤولية البيئية، غرس المواطن موسى الجرب أكثر من 600 شجرة سدر في مركز قنا غرب أبها، وذلك بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبدعم بلدية قنا، في خطوة تعبّر عن وعي بيئي متنامٍ وجهود فردية تسهم في مكافحة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي.
وأوضح الجرب، في حديثه لـ«سبق»، أنه استلهم فكرته من واجبه الوطني ومن مكانة شجرة السدر في الإسلام، مؤكدًا أنها من الكنوز البيئية والطبية والاقتصادية التي تنتج أجود أنواع العسل.
وأشار إلى أنه قام بمد خطوط ريّ ضخمة لخدمة الأشجار، إضافةً إلى تشذيبها والعناية بها بشكل دوري منذ غرسها، موضحًا أنه أحاطها بأسلاك شائكة لحمايتها من الحيوانات حتى تشتد وتصبح قادرة على التكيّف مع الظروف الطبيعية في المنطقة.
وبيّن الجرب أن شجرة السدر تُعد من الأشجار المعمّرة التي تنمو في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية، وتتميز بأوراقها الخضراء الداكنة وثمارها الصغيرة المستديرة المعروفة بـ«النبق»، التي تجمع في طعمها بين التفاح والتمر، وتُعد من الثمار المفضلة لدى الأهالي لفوائدها الصحية المتعددة.
وأضاف أن زراعة السدر تسهم في مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة بجذورها القوية، كما توفر موائل طبيعية للطيور والحشرات، ما يعزز التوازن البيئي في المنطقة.
ورصدت «سبق» خلال جولة ميدانية انتشار أشجار السدر المزروعة على ضفاف وادي قنا وبمحاذاة الممشى العام الذي يقصده العشرات من الأهالي صباحًا ومساءً لممارسة رياضة المشي، في مشهد يجسّد العطاء والصبر والارتباط العميق بين الإنسان والبيئة.