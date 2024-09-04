"التعاون الإسلامي" تتضامن مع مصر بعد التصريحات الإسرائيلية بشأن محور "فيلادلفيا"

وأعرب الأمين العام عن تضامن المنظمة مع جمهورية مصر العربية ودعم دورها التاريخي في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمعَ الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار وضمان انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، بشكل كامل من محور فيلادلفيا وجميع أنحاء قطاع غزة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 بتاريخ 10 حزيران 2024.