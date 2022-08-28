"الأعمال الهادفة" تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب عبر منصة إمكان العربية للتمويل الجماعي

وبين القائمون على الشركة أن المقياس تفوق على مقاييس القيادة العالمية الأخرى، مثل ديسك ونحوها، وذلك من زوايا عديدة، منها: ‏شمولية المقياس، وحجم الاستفادة التي يحصل عليها العميل،‏ وذلك بعد خضوع المقياس لتحكيم من قِبل عدد من كبار الأساتذة في: الإدارة والتخطيط، ‏والإرشاد النفسي، وعلم نفس الشخصية، والقياس والتقويم.. وقد أشادوا بتميّز المقياس، وقدرته العالمية على المنافسة في مجال قياس المهارات القيادية.