"الأعمال الهادفة" تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب عبر منصة إمكان العربية للتمويل الجماعي

طرحت الشركة المالكة لتطبيق "ذاتك" جزءًا من أسهمها للاكتتاب عبر منصة "إمكان العربية للتمويل الجماعي" المرخصة من هيئة السوق المالية.
ويعد تطبيق "ذاتك" أول تطبيق يقدم مفهوم الكل في واحد لخدمات التطوير الشخصي والمهني، حيث سيدمجُ التطبيق بين الاستشارات والاختبارات وأدوات التّطوير والمجتمع بطريقة مبتكرة، بحيث يمكن لأعضاءِ المجتمع من خلال نتائج اختباراتهم أن يجِدوا في المجتمع ما يناسبهم من محتوى وأدواتِ تطوير.
كما يمكِنهم من خلال "المجتمع" أن يتصفّحوا صفحات المستشارين والمهنيين؛ لجدولة مواعيد معهم عبر نظام تواصلٍ متعدد. كما سجل التطبيق حتى الآن ثلاثة ابتكارات لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بجانب تحقيق 500% نمو في قاعدة العملاء خلال سنة واحدَة!
وتعزم الشركة إطلاق خدمة مقياس المهارات القيادية، خلال الأشهر القادمة، والتي تستهدف موظفي الشركات، بالإضافة إلى الأفراد، وذلك لاكتشاف وتطوير مهاراتهم القيادية (سواء كانوا قادة فرق، أو مديرين، أو غيرهم).
وبين القائمون على الشركة أن المقياس تفوق على مقاييس القيادة العالمية الأخرى، مثل ديسك ونحوها، وذلك من زوايا عديدة، منها: شمولية المقياس، وحجم الاستفادة التي يحصل عليها العميل، وذلك بعد خضوع المقياس لتحكيم من قِبل عدد من كبار الأساتذة في: الإدارة والتخطيط، والإرشاد النفسي، وعلم نفس الشخصية، والقياس والتقويم.. وقد أشادوا بتميّز المقياس، وقدرته العالمية على المنافسة في مجال قياس المهارات القيادية.
وصرح المدير التنفيذي ممدوح فالح بأن سعر النسخة الواحدة من المقياس شاملة خطته التطويرية ستكون بـ199 ريالًا، يتمكن بعدها العميل من إجراء مقياس شامل للمهارات القيادية، وعرض نتيجة اختباره بشكل فوري، وتحديد دقيق لمستوى مهاراته القيادية، والحصول على محتوى تثقيفي متخصص، والحصول كذلك على خطة تطويرية خاصة به، وإمكانية قياس مستوى تحسنه بعد التطوير؛ وكل هذا يتم داخل التطبيق بشكل آلي، دون أيّ تدخلٍ بشري.
وذكرت الشركة أنها تهدف لصناعة عدة مقاييس للمهارات الشخصية والمهنية خلال الخمس سنوات القادمة لبيع أكثر من 3 مليون نسخة، وذلك بعد ترجمتها إلى لغات أخرى للدخول إلى أسواق متعددة، متوقعتًا بذلك نموًا مضاعفًا للقيمة السوقية لشركة خلال السنوات القادمة.
يذكر أن الاكتتاب في الشركة متاح حاليًا للأفراد وشركات الاستثمار عبر منصة "إمكان العربية للتمويل الجماعي".