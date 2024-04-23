"الشورى" يطالب مركز الإقامة المميزة بتطوير آليات عمله وقواعد جمع معلومات المؤهلين

وفي ذات الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو ‫مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه التنسيق - مع الجهات ذات العلاقة - بعمل دراسة هيدرولوجية تنظيمية شاملة لمناطق التجمعات الحضرية في المملكة، تهدف لإنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار، تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية.