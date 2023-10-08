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مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة في المملكة بـ46 مئوية والسودة الأدنى

"الأرصاد": ينبع وجدة وجازان تسجّل أعلى نسبة رطوبة 95% و90%
مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة في المملكة بـ46 مئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 46 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 11 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 46 مئوية، والأحساء 42 درجة، وكل من الدمام وبريدة والعلا وحفر الباطن 41 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 11 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة وطريف 18 درجة، ثم الطائف 19 درجة، ونجران والقريات 20 مئوية.

وسجّلت ينبع وجدة وجازان أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.

المركز الوطني للأرصاد
مكة المكرّمة
درجات الحرارة

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