بمناسبة يوم التأسيس.. العربية للعود تقدم عروضًا بنصف الأسعار 50%

وأوضح الجاسر قائلاً: "تعدُّ مناسبة يوم التأسيس محطَّة إلهامٍ لكافة السعوديين إذْ تتأصَّل أمجاد الدولة السعودية الأولى من قِبل الإمام محمد بن سعود -طيّب الله ثراه- وامتدت تلك الأصالة السامية حتى الدولة السعودية الثالثة ونحن في القرن الثالث اليوم ننعم بخيراتٍ وفيرةٍ وتحت ظلِّ قيادةٍ حكيمة.