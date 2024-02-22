بمناسبة يوم التأسيس.. العربية للعود تقدم عروضًا بنصف الأسعار 50%

رفع الرئيس التنفيذي للعربية للعود عمر بن عبدالعزيز الجاسر باسمه ونيابةً عن كافة منسوبي ومنسوبات العربية للعود التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافّة.
وأوضح الجاسر قائلاً: "تعدُّ مناسبة يوم التأسيس محطَّة إلهامٍ لكافة السعوديين إذْ تتأصَّل أمجاد الدولة السعودية الأولى من قِبل الإمام محمد بن سعود -طيّب الله ثراه- وامتدت تلك الأصالة السامية حتى الدولة السعودية الثالثة ونحن في القرن الثالث اليوم ننعم بخيراتٍ وفيرةٍ وتحت ظلِّ قيادةٍ حكيمة.
وأردف الجاسر: "أطلقنا بمُناسبة يوم التأسيس عرضًا خاصًا على منتجات العربية للعود بمعدّل 50% في كافة فروع الشركة بأنحاء مناطق ومحافظات المملكة وفروعنا الدوليّة وعبر متجرنا الإلكتروني العربية للعود".
واختتم الجاسر: "أسألُ المولى عزَّ وجل أن يديم عزَّ المملكة، وأن يحفظَ لنا قيادة المملكة الرشيدة وأن يديم أمنه وأمانه".
الجدير بالذكر أن تاريخ الأصالة العربية ارتبطَ ارتباطًا كُليًّا في استقطاب أفضل وأجود أنواع العود والعطور المميّزة، وعملت العربية للعود على جعل منتجاتها مواكبة لكافة أطياف المجتمع بإيحاءاتٍ ذات معايير عالميّةٍ مميّزةٍ من نوعها.