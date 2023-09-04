انطلاق برنامج تدريب 80 معلمًا على الـ"روبوت" بالطائف

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين، انطلاقة برنامج تدريب المعلمين في الأولمبياد العالمي للروبوت، الذي تنفذه إدارة النشاط الطلابي "العلمي"، برعاية من مدارس صفوة الطليعة الأهلية.