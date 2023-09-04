انطلاق برنامج تدريب 80 معلمًا على الـ"روبوت" بالطائف

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين، انطلاقة برنامج تدريب المعلمين في الأولمبياد العالمي للروبوت، الذي تنفذه إدارة النشاط الطلابي "العلمي"، برعاية من مدارس صفوة الطليعة الأهلية.
ويأتي البرنامج التدريبي، الذي يستهدف أكثر من 80 معلمًا، ويستمر لمدة يومين، لتشكيل فرق روبوت داخل المدارس، بالإضافة إلى بناء مجتمع رقمي يسهم في تحسين التنافسية والتأثير الإيجابي.
وأشاد "الغامدي"، بدور القيادة الرشيدة - يحفظها الله - في تقديم كل الخدمات التي ترتقي بالتعليم في المملكة إلى مصاف الدول العالمية، وفق معايير دولية، في تنظيم المحتوى التعليمي.
وقال: إن وزارة التعليم مواكبة للتطورات في العالم، وخصوصًا الروبوت وصناعته، ومشاركة الطلاب والطالبات في الذكاء الاصطناعي، والإنترنت من خلال مناهجنا ومقرراتنا.
وشاهد "الغامدي"، عددًا من مشروعات الطلاب، تمثلت في تحريك الروبوت على أرضية الخريطة، وبناء دائرة إلكترونية، وأشكال هندسية ورسومات باستخدام المحكمات الدقيقة.
واستمع لمخرجات الطلاب، وكرم الشركاء والداعمين للبرنامج.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور ساعد الثبيتي، ومدير إدارة النشاط الطلابي، ومالك مدارس صفوة الطليعة، والمشرف العام على المدارس، وعدد من المشرفين.