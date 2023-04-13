"بيت المفاطير" بشقراء .. وجبات يومية للصائمين وعابري السبيل والأسر المتعففة منذ ١٣٠ عامًا

وأكد الشيخ حمد آل جميح لـ"سبق" أنه حريص على استمرار هذا المشروع، الذي بدأه الأجداد من أسرة آل جميع، إحياءً لسنة "تفطير الصائم" التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "من فطر صائمًا فله مثل أجره"، إضافة إلى رفع المعاناة عن الكثير من الصائمين المحتاجين وعابري السبيل، ونشر التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع".