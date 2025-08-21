الملك سلمان.. قائد بمواقف إنسانية خالدة وأب لشعبه

كان ديوان الأمير سلمان في إمارة الرياض مفتوحًا للجميع يوميًا، دون حواجز أو مواعيد مسبقة، مما جعله ملاذًا لكل صاحب حاجة أو مظلمة، وترك أثرًا بالغًا في قلوب المواطنين الذين رأوا فيه أبًا وقائدًا في آنٍ واحد.