رصد بقعة شمسية عملاقة في سماء الحدود الشمالية بحجم يتجاوز 3.6 مليارات كم²

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، عدنان خليفة، أن حجم البقعة الشمسية المرصودة يُعد لافتًا ومرتفعًا مقارنة بما يُرصَد عادة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعكس نشاطًا متزايدًا على سطح الشمس، قد ينجم عنه – في حال تطوّره – تأثيرات محتملة على أنظمة الاتصالات أو الملاحة الفضائية.